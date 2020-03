Coronavirus: Über 2000 Menschen im Land infiziert

Im Burgenland waren mit Stand Donnerstag 14.30 Uhr 29 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, in Kärnten 50; Niederösterreich meldete 305 Fälle, Oberösterreich 371, in Salzburg zählte man 127; 282 waren es in der Steiermark, 151 in Vorarlberg und 234 in Wien. In ganz Österreich haben sich neun Menschen von der Covid-19-Erkrankung erholt: zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.