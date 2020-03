„Kärntens Spitäler sind auf Corona vorbereitet“

Die Kabeg trifft in ihren Spitälern weitere Vorsichtsmaßnahmen. In Klagenfurt, Villach und Wolfsberg stehen Betten bereit. Am Gelände des Klinikums in der Landeshauptstadt entsteht gerade ein Lazarett mit 150 Betten. Für nicht dringliche Untersuchungen und Behandlungen gibt es derzeit keine Terminvereinbarungen.