Corona: Schickt uns Fotos von Eurem Heimunterricht

Beinahe so, als wären Ferien, präsentierten sich gestern viele Kärntner Schulen: In der VS Lind ob Velden war nur ein Schüler anwesend, in der VS St. Veit immerhin zehn von 360. „Wir haben sie in drei Gruppen aufgeteilt“, so Direktorin Christine Mair. Bis Ostern sei der (Heim-) Unterricht gut geregelt. Mair: „Eltern und Lehrer arbeiten gut zusammen.“