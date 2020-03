Sogar in Brasilien wollen die Kicker Liga-Abbruch

Wegen des Coronavirus wurden sämtliche Ligen in Europa und auf der Welt abgebrochen. Aber in Brasilien muss man immer noch fußballspielen. Auch, wenn nicht einmal mehr die Spieler dazu Lust haben. Als bestes Beispiel dafür dient Gremio. In der Mannschaft aus Porto Alegre marschierten alle Spieler demonstrativ mit Mundschutz auf das Feld. Das Spiel gegen Sao Luiz fand vor leeren Zuschauerrängen statt.