Das Corona-Virus hat Osttirol erreicht: Vier Fälle

26 Neuerkrankungen wurden heute, Sonntag, in Tirol bekannt, darunter die ersten vier Corona-Fälle Osttirols. Zwei der positiv getesteten Personen kommen aus Virgen - sie dürften sich im Paznauntal angesteckt haben -, zwei aus Lienz - sie haben sich vermutlich in Italien infiziert. Morgen, Montag, könnten die Ergebnisse weiterer am Sonntag durchgeführter Tests die Zahl der Erkrankten noch nach oben treiben - konkret bestehen drei Verdachtsfälle. Von den positiv getesteten Osttirolern werden nun die Kontaktpersonen ausgeforscht.