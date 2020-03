AUA und Lauda reduzieren Flugbetrieb weiter

Ryanair hatte die Niki-Nachfolgeairline in den vergangenen drei Jahren stark ausgebaut. Heuer im Sommer hätte die Flotte auf 38 Flugzeuge wachsen sollen. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Wien-Schwechat bot bisher Flüge zu über 100 Destinationen in 30 Ländern an. Sowohl Laudamotion als auch die AUA wollen auf Kurzarbeit umstellen. Die AUA hat rund 7.000 Mitarbeiter, Laudamotion 900, davon 400 in Wien.