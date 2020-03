LASK will ManU-Stars auch dank Handy-App biegen

„Wir bereiten uns gegen jeden Gegner gleich vor“, erzählt LASK-Routinier James Holland: „Ob Hartberg, Mattersburg oder Manchester ist kein Unterschied!“ „Da wir in der Liga die anderen Mannschaften aber doch gut kennen, sehen wie uns diesmal unsere direkten Gegenspieler auf der App sicher öfter an“, spricht Christian Ramsebner an, was Videoanalyst Dustin Heun allen Spielern individuell aufs Handy zaubert: Video-Sequenzen der direkten Gegner. Unterteilt in Stärken und Schwächen!