Mann beraubte 13-jährigen Schüler

Am Montag gegen sieben Uhr befand sich ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung bei einer Bushaltestelle auf der Riesstraße in Kainbach. Plötzlich riss ihm ein unbekannter Täter seine blau-weinrote Schultasche vom Rücken und flüchtete zu Fuß auf der L 368 in Richtung Eggersdorf. Laut Angaben des Opfers dürfte es sich bei dem Täter um einen Mann zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben. Er soll etwa 160 bis 165 Zentimeter groß sein, braune Haare und eine normale Statur haben.

Die Polizeiinspektion Laßnitzhöhe bittet um sachdienliche Hinweise: 059133/6144