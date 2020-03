Geldwäsche? Hausdurchsuchung bei Iker Casillas

Casillas teilte auf Twitter mit, dass es keinen Grund zur Sorge gebe, denn er habe „vollstes Vertrauen“ in das portugiesische Rechtssystem. Der 38-Jährige, der mit Spanien 2010 Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister wurde und seit 2015 beim FC Porto unter Vertrag steht, betonte außerdem, dass er sich volle „Transparenz“ in seiner Sportart wünsche. Der FC Porto bestätige ebenfalls eine Hausdurchsuchung in seinen Club-Räumlichkeiten am Mittwoch.