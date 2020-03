Authentische Nippon-Kulinarik im Mikata Izakaya

Ein unkompliziertes Beisl oder Bistro heißt in Japan „Izakaya“, und genau so etwas will das neue Lokal in der Hohenstaufengasse sein, das zu seinem Namen noch das Wort Mikata hinzufügt - Freundschaft. Mit hellem Holz, einer großen roten aufgehenden Sonne an der Wand und kleinen Tischen strahlt das Interieur tatsächlich heimelige Gemütlichkeit aus. Für Betreiberin Jessica Chen ist es schon der dritte Standort in der Wiener City, und genau wie schon davor das Junn (Seilerstätte 14) und das Momoya (Börsegasse 3) ist auch das Mikata Izakaya auf unaufdringliche Weise authentisch.