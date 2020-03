Hilfe bei Erkrankung der Atemwege von Kindern

Zwar sind auch für den Einsatz von Phytopharmaka und Arzneitees bei den Jüngsten noch nicht sehr viele dokumentierte Studien vorhanden, die hilfreichen Eigenschaften von Efeu und Thymian werden jedoch in Arzneibüchern traditionell überliefert. Bei der Kapland-Pelargonie gibt es durchaus eine entsprechende Datenlage. Auch mit Isländisch Moos hat Prof. Voitl gute Erfahrungen gemacht. „Natürlich kann man das empfehlen, auch die Hustentees der Apotheker sind sinnvoll. Spitzwegerich und alle Klassiker kommen dabei vor“, so der Experte. Er rät jedoch zur Beratung in der Apotheke und vor allem bei Babys und Kleinkindern nur eingeschränkt zur Selbstmedikation. Vorsicht bei ätherischen Ölen (kann zu Reizungen führen). Bei Fieber, Schmerzen, Atemnot, anhaltendem Husten unbedingt zum Arzt.