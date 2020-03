Manchester United: „Wir kennen den LASK!“

Kreuzband gerissen!

„Das ist völlig egal, denn wir kennen den LASK in- und auswendig“, erklärte Benneker, der den Achtelfinal-Gegner am Donnerstag beim Cup-Halbfinal-Schlager in Salzburg erneut beobachten wird – dann jedoch Marvin Potzmann nicht mehr sehen wird. Der 26-Jährige erlitt gegen Hartberg im rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes!