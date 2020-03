In ewigem Hass verbunden: Das Belgrader Derby

“Uninteressantes“ Rasengeschehen

Was hingegen auf den Tribünen passierte, lässt das Herz jedes hartgesottenen Fußballfans höherschlagen. Im von den Jahren schwer in Mitleidenschaft gezogenen Stadion ließen sich dieses Mal rund 38.271 Besucher den Kampf um die Vorherrschaft in Belgrad nicht entgehen. Was sie zu sehen bekamen, lässt in puncto Sicherheitsbedenken alle Alarmglocken schrillen. Während aus dem Partizan-Sektor im Sekundentakt ohrenbetäubende Böller auf die Polizisten geworfen werden, wird im Heimblock ein Feuerwerk wie zu Silvester abgebrannt. Raketen schießen in den Nachthimmel, rote und grüne Bengalos hüllen das gesamte Oval in gespenstischen Nebel. Immer wieder wiederholt sich das Schauspiel, bis der Schiedsrichter die Partie für rund zehn Minuten unterbrechen muss. Zu dicht ist der Nebel, an Fußball ist nicht zu denken. Denn die Grobari hielten Tausende Bengalen in den Himmel - und lösten, nachdem auch diese wieder Richtung Polizei flogen, nicht nur einen Brand aus. Im Sektor loderten an sechs Stellen meterhohe Flammen, auch auf der Laufbahn brannten Gegenstände. Doch die Serben beunruhigt das schon lange nicht mehr. Lachend und kopfschüttelnd werden Handys gezückt, Fotos und Videos gemacht. Man will ja seinen Freunden zeigen, was man erlebt hat. Auch die Partizan-Ultras nehmen das alles nicht so ernst. Ganz im Gegenteil: Sie tanzen um die Feuer und werfen gezielt Schals und Trikots in die Flammen, um sie noch größer zu machen. Währenddessen wird das Spiel abgepfiffen. Dass kein Tor gefallen ist, scheint hier niemanden zu stören …