Steve-Jobs-Witwe will gesamtes Vermögen spenden

Jobs ist überzeugt: „Es ist nicht richtig, dass Einzelpersonen einen massiven Reichtum anhäufen, der zusammengenommen jenem von Millionen und Abermillionen anderer Menschen entspricht. Das ist nicht fair“, so die 56-Jährige in einem ihrer seltenen Interviews. „Diese Art der Anhäufung von Reichtum ist für eine Gesellschaft gefährlich. So sollte es nicht sein."