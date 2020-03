„Bad Boy“ Price: Zauberwurf und Turniersieg

Price holte ging so mit 4:0 in Führung und schaffte in dem Spiel sogar den „Whitewash“, also den Sieg ohne Satzgewinn des Gegners. Im darauffolgenden Viertelfinale eliminierte Price Österreichs Nummer eins, Mensur Suljovic. Im Finale setzte sich der „Iceman“ gegen Michael Smith mit 8:3 durch und holte sich den Turniersieg.