Graf/Müller schaffen Olympia-Quali im Madison

Damit ist erstmals seit 2004 wieder ein österreichischer Beitrag bei den Bahnrad-Bewerben im Zeichen der fünf Ringe mit dabei. „2008 habe ich es probiert, damals war ich noch zu jung und zu schwach im Punkterennen. Jetzt ist es schön, das Ticket für Tokio gelöst zu haben“, freute sich der 34-jährige Niederösterreicher Graf, der wie der bereits 40-jährige Müller seine Olympia-Premiere geben wird. Den WM-Titel in Berlin holten sich übrigens die Dänen Lasse Norman Hansen und Michael Mörkov. Zweitgenannter hatte erst spät die Starterlaubnis erhalten, nachdem er anfangs an der wegen zweier Corona-Verdachtsfälle abgebrochenen UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilgenommen hatte.