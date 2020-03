ManCity gewinnt Liga-Cup zum dritten Mal in Folge

Manchester City hat seine Erfolgsserie im englischen Fußball-Liga-Cup fortgesetzt. Die „Citizens“ setzten sich am Sonntag im Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gegen Aston Villa mit 2:1 durch und entschieden den zweitwichtigsten Cup-Bewerb in England damit zum dritten Mal in Folge für sich. In der Club-Geschichte durfte der Premier-League-Zweite zum siebenten Mal über den Titel jubeln.