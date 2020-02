Corona-Angst! Italienische Liga will Geisterspiele

Kommen jetzt die Geisterspiele? Es schaut so aus, denn die italienische Fußball-Liga will wegen des in Norditalien kursierenden Coronavirus Fußball-Spiele vor leeren Rängen stattfinden lassen! Der Präsident der Serie A, Paolo Dal Pino, bat in einem Brief an die Regierung, die Liga-Partien in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten nicht auszusetzen, wie die Nachrichtenagentur ANSA am Montag berichtete.