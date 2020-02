„LASK fast besser als Southampton!“

Nach einer 3:0-Führung nach 13 Minuten! Womit „das Werkl lief, obwohl sechs neue Spieler begonnen hatten“, wie auch der Vater von Abwehrchef Gernot Trauner nach dem Sieg staunend angemerkt hat. Bei dem ja auch noch Valentino Müller und Markus Wostry eingewechselt wurden, die in dieser Saison nur auf 278 bzw. 605 Einsatzminuten gekommen waren. Womit der LASK nicht nur Platz 1 verteidigt, sondern auch Kräfte fürs Alkmaar-Spiel am Donnerstag gespart hat. Mehr als die Holländer. Die gestern nicht nur nicht rotierten, sondern sich daheim gegen den Tabellen-16. Zwolle 55 Minuten hart taten, am Ende dank zweier Elfertore von Koopmeiners gewannen.