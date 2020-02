Ski-Supertalent Luca „wird zu nichts gezwungen“

Ski-Österreich ist in der Krise. Erstmals seit einem Viertel-Jahrhundert droht der Alpennation die totale Kristall-Pleite. Die Sehnsucht nach rot-weiß-roten Erfolgen auf zwei Brettln ist derart groß, dass sie sich in einem Sturm der Begeisterung über den kleinen Luca Stocker entlädt, der diese Woche seinen neunten Geburtstag feierte. Der Drittklässler aus Maria Rain in Kärnten erinnert mit seinem Carvingstil an den großen Marcel Hirscher.