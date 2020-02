Shiffrin: „Hoffe, ich kann einmal wieder atmen“

Am „Sports Illustrated“-Cover

Indes ist Shiffrin trotz ihres Fehlens im Ski-Weltcup in ihrer Heimat medial derzeit sehr präsent. Die 24-Jährige schmückt das Titelblatt der März-Ausgabe von „Sports Illustrated“. Laut dem US-Skiverband ist sie die erste Sportlerin einer olympischen Einzelsportart, die das Magazin in seiner fast 66-jährigen Geschichte in einem nicht-olympischen Jahr zur Coverheldin machte. Der Artikel behandelt den Werdegang Shiffrins, aber auch ihre inneren Konflikte und Selbstzweifel. Die Aufnahmen für das Cover-Foto entstanden Ende Jänner kurz vor dem Tod von Shiffrins Vater Jeff.