Kreuzbandriss! Drama um Elisabeth Reisinger

Auch für Elisabeth Reisinger ist der aktuelle Alpinski-Weltcup vorzeitig zu Ende. Die 23-jährige Europacup-Gesamtsiegerin aus Oberösterreich, zuletzt in Garmisch und Bansko jeweils beste ÖSV-Abfahrerin, hat bei ihrem Sturz am Freitag in der Abfahrt von Crans-Montana im linken Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Prellung des Schienbeinkopfes erlitten.