Kässbohrer schickt 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der in Eugendorf bei Salzburg angesiedelte Hersteller von Fahrzeugtransportern und Aufbauten Kässbohrer wird den größten Teil seiner 327 Mitarbeiter ab 1. März in Kurzarbeit schicken. Das Direktorium des AMS hat am Donnerstag einem Antrag des Unternehmens zugestimmt, sagte AK-Präsident Peter Eder zur APA. 90 Leiharbeiter, die bei Kässbohrer beschäftigt waren, mussten aber bereits gehen.