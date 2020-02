Enge Bande in der Jugend: Die Bedeutung der Clique

Spätestens in der Pubertät orientieren sich Kinder in ihrer Entwicklung zunehmend an einer neuen Peergroup – den Gleichaltrigen. Diese normale Entwicklung stellt aber sowohl Eltern als auch den Nachwuchs vor neue Herausforderungen. Freunde, Cliquen oder Banden sind wichtig für die Persönlichkeit, haben aber nicht immer einen positiven Einfluss. Im besten Fall erkennen das Teenager von selbst und lernen, verantwortungsbewusst zu handeln, sich eventuell gegen eine Gruppenentscheidung zu stellen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist nicht leicht und gelingt oft nicht sofort.