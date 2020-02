Blümel will Neustart bei Finanztransaktionssteuer

Die heimische Regierung will nach dem Scheitern des Vorschlags des deutschen Finanzministers Olaf Scholz zum Ursprungsvorschlag der EU-Kommission zurückkehren. „Darin geht es darum, Hochfrequenzhandel, Derivategeschäfte und das Intraday-Trading (Kaufen und Verkaufen am selben Tag, um kleine Kursbewegungen zu nutzen, Anm.) zu erfassen und zu besteuern. Das unterstützen wir absolut“, so Blümel.