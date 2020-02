12-Jähriger stürzte mit Schneemobil in Bach

Gegen 11 Uhr wollte der 12-Jährige in Elbigenalp Untergiblen ein Schneemobil rückwärts in eine Garage einparken. „Dabei dürfte er anstelle des Rückwärtsganges den Vorwärtsgang eingelegt haben, wobei das Schneemobil in weiterer Folge zuerst einen Holzzaun durchbrach und anschließend rund zwei Meter in das angrenzende Bachbett abstürzte“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Deutsche erlitt durch den Unfall eine Verletzung am Arm.