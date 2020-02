Wahnsinnsbälle! Tenniswelt staunt über „Baby-Rafa“

Ein knallpinkes Leiberl, eine bunte, Strand-Style-ähnliche Hose und mächtig Punch in den Schlägen - ein „Wunderkind“ aus Spanien, benannt „Baby-Raf“, verzückt derzeit die Tennis-Welt: Carlos Alcaraz, 16 Jahre jung, hat in der Nacht auf Dienstag in Rio sein erstes Profi-Spiel auf der ATP-Tour gewonnen. Mit Albert Ramos Vinolas, der ehemaligen Nummer 17 Welt, war sein Gegner gleich ein richtiges Kaliber. Die spektakulärsten Ballwechsel der Partie sehen Sie hier im Video (oben).