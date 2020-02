Eine Karriere zwischen Spitze und Spritze

Dem 23-jährigen Naturburschen aus Hüttau (Salzburg) ist es nicht vergönnt, 1980 für Olympia in Lake Placid nominiert zu werden. Seine „Rache“: Er gewinnt in diesem Winter den Wasalauf in Schweden, den Klassiker unter den Klassikern im Langlauf. 1999 wird Mayer ÖSV-Rennsportdirektor, 45.000 Fans bejubeln die erste Langlauf-WM-Goldmedaille in der Ramsau. Damals brüllt der Wundertrainer in die Mikrofone: „Die hab’n g’wonnen, die Trotteln!“ Dem Erfolgsmenschen mit dem urigen Schmäh liegen auch die Sportreporter zu Füßen: „Mit dem Mayer“, so der Tenor, „war es immer eine Gaudi“.