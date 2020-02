Standheizungen im Test: Besser mit Sprit als Strom

Warum es beim Audi schneller ging, hat einen Grund: Bei ihm wurde eine sogenannte Insel-Lösung verbaut. Sie wird nur mit dem „kleinen“ Heizkreislauf verknüpft und erwärmt lediglich den Innenraum. Die „Inline-Lösung“ des Mazda ist dagegen an den „großen“ Kühlwasserkreislauf angeschlossen, heizt also zusätzlich auch den Motor. Wer den Motor wärmen und vor Verschleiß schützen will, braucht also eine Inline-Lösung.