Eine starke Frau für den Sturm-Vorstand

Aus Leidenschaft zu den „Schwoazen“

Dem Fußball blieb sie auch nach dem Sturm-Abschied 2004 treu, bei der Heim-EM 2008 arbeitete sie bei „Österreich am Ball“ mit. Und jetzt will Gorny neben Familie und Job ihre Energie in den Klub stecken. „Sturm steht auf gesunden Beinen, hat eine rosige Zukunft vor sich. Ich will was bewegen und weiterbringen - das mach ich aus Leidenschaft zu den Schwarzen.“ Marketing, Sponsoren, die Damen-Mannschaft und die Special Blackies werden ihre Schwerpunkte sein.