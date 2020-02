Nehammer lobt Zusammenarbeit mit Ungarn

Österreichische Polizisten in Griechenland im Einsatz

„Der klare Kampf gegen illegale Migration und der Schutz der Grenzen haben für uns Priorität. Daher entsenden wir auch laufend österreichische Polizistinnen und Polizisten, die insbesondere an der Grenze Nordmazedoniens zu Griechenland im Kampf gegen Schlepperei im Einsatz sind“, erklärte Nehammer am Freitag. Dennoch gelte es weiterhin wachsam zu bleiben, aufgrund der angespannten Lage in Griechenland: „Wir beobachten die Lage in Griechenland sehr genau. Wichtig ist, dass es keinen Transport von den Inseln auf das Festland geben darf.“