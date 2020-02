Serie von Skandalen erschüttert Frankreichs Sport

Die französische Sportwelt wird derzeit von sexuellen Skandalen erschüttert, die in einer solchen Häufigkeit in den letzten Jahren nicht vorkamen. Oder zumindest waren sie nicht publik. Denn, das interessanteste am Metoo-Effekt ist, wenn ein Mensch damit anfängt, ziehen andere nach. So geschehen innerhalb kurzester Zeit in Frankreichs Kunst- und Literaturszene und auch ein Kardinal wurde aus ähnlichen Gründen aus der Kirche entfernt. Nun ist auch der Sport betroffen.