Foxconn stellt iPhone-Mitarbeiter unter Quarantäne

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sollen die Mitarbeiter in dem Werk in Zhengzhou dafür für einen Zeitraum von mindestens sieben Tagen isoliert werden. Foxconns Ziel ist es, dass die Produktion in der chinesischen Millionenmetropole, von den dortigen Arbeitern auch „iPhone City genannt“, am kommenden Montag wieder anläuft.