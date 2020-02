Rassismus-Skandal in Deutschland bei Hertha - S04

Schalke geht vor

Schalke will jetzt den Vorfall „sehr ernst nehmen“ und untersuchen. Nur ein kleines Detail am Rande: Es ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, dass S04-Aufsichtsrat-Chef Clemens Tönnies sich rassistisch äußerte. Er nahm sich drei Monate Auszeit. Verändert hat sich anscheinend nicht viel.