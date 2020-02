Ehefrau mit Messer getötet: Eifersucht Tatmotiv

Weil die Ehe an der Kippe stand und die Frau sich möglicherweise trennen wollte, griff am Dienstag im obersteirischen Trieben ein Asylwerber zu einem Küchenmesser und stach mehr als 20-mal auf die 25-Jährige ein. Sie starb noch in der Wohnung. Bei der Einvernahme zeigte sich der Afghane geständig.