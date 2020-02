Admira will Großes erreichen, aber Trainer bremst

Los geht es für die Admira auswärts in St. Pölten, danach warten im Grunddurchgang noch Sturm Graz, die WSG Tirol und Altach. „Das sind drei Gegner, die mit uns im unteren Play-off sein werden. Das sind Sechs-Punkte-Spiele, auch wenn sie dann nur drei wert sein werden“, meinte Schmidt mit Blick auf die im März anstehende Punkteteilung. Das Saisonziel Nummer eins wollen die Admiraner rasch abgehakt wissen - und geht es nach Flyeralarm-Chef Thorsten Fischer in Zukunft übertreffen: „Wir müssen liefern und den Felix unterstützen. Er hat ja Ziele und Visionen, die wollen wir so schnell wie möglich erreichen.“