Masernfall in Tiroler Hotel: Urlauberin erkrankt

Die russische Urlauberin hielt sich in dem Hotel auch während jener Zeit auf, in der eine Ansteckung möglich war. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel und Landessanitätsdirektion Tirol wurden daher umgehend alle notwendigen Maßnahmen gesetzt: Derzeit findet die Abklärung der Kontaktpersonen der an Masern erkrankten Person statt, um diese über den Krankheitsfall zu informieren und deren Impfstatus zu überprüfen.