Apple gegen einheitliche Handy-Anschlussbuchsen

Apple lehnt Überlegungen in Europa ab, einen einheitlichen Standard für Ladebuchsen in Elektrogeräten wie Smartphones vorzuschreiben. Der kalifornische Konzern ist überzeugt, dass das Innovationen bremsen und den Verbrauchern in Europa schaden würde. Hintergrund sind zuletzt wieder aktivere Bemühungen von Europaparlament und EU-Kommission, für mehr Kompatibilität bei Ladegeräten zu sorgen.