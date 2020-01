Sieg der Sozialdemokraten festigt Regierung in Rom

Der Sieg der Sozialdemokraten bei den Regionalwahlen in der traditionell linken Hochburg Emilia Romagna festigt die italienische Regierung. Die in Rom regierende Demokratische Partei (PD) schaffte in der Region den Wahlerfolg mit ihrem Kandidaten Stefano Bonaccini, dem die Wiederwahl als Präsident gelang und der so einen Sieg der Lega von Matteo Salvini abwendete. Durch einen Sieg hätte Salvini seine Forderung nach vorgezogenen Parlamentswahlen in Italien untermauern können.