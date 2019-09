Krise beendet: Neue Regierung in Italien steht

Nach der Einigung auf ein gemeinsames Regierungsprogramm steht jetzt die neue italienische Regierung unter dem designierten Ministerpräsident Giuseppe Conte. Conte stellte nach einem Gespräch mit Staatschef Sergio Mattarella am Mittwoch in Rom die Ministerliste vor. Dem neuen Kabinett gehören 21 Minister und Ministerinnen aus den Reihen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der Sozialdemokraten (PD) an. Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio, Vizepremier in der ersten Regierung Conte, wechselt ins Außenministerium.