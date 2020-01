Sensation! Serena Williams scheitert in Melbourne

Wozniacki, die mit NBA-Star David Lee verheiratet ist und eine Familie gründen möchte, hat viel gelernt in ihrer Karriere. „Das Wichtigste war, dass es ganz egal ist, von wo du her bist, welche Hautfarbe du hast, ob du groß, klein, dick oder dünn bist“, so die Dänin. Sie habe diesen Traum vom Grand-Slam-Titel und der Nummer 1 gehabt, als sie ein Kind war. „Die Leute haben gedacht, dass ich verrückt bin, weil ich aus so einem kleinen Land komme, aber ich habe es geschafft.“