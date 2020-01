Mythos Streif: Als ganz Kitzbühel der Atem stockte

Am liebsten machte die Massen am Fuße des Hahnenkamms aber das Jubeln atemlos. 1984 etwa über den legenden Dreifach-Sieg in der Abfahrt von Franz Klammer, Erwin Resch und Anton Steiner. Oder über Mario Matts ersten Slalomsieg 2000 mit der irren Startnummer 47. Drei Jahre später rührte Hermanns Maier Comeback-Sieg im Super-G an einem Montag nicht nur ihn zu Tränen. Und 2004 waren alle über Stephan Eberharters Traumfahrt schlicht baff.