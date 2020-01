St. Pölten mit Teamstürmer Burke aus Jamaika einig

Mit Michael Schimpelsberger traf am Donnerstagabend der nächste Spieler, der daheim an einer Grippe laboriert hatte, im Camp der St. Pöltner in Belek ein. Der Kader ist somit fast komplett. Fix: Cory Burke, der beim 0:0 im Test gegen Sotschi einen Schlag aufs Knie abbekam, alleine trainierte, soll auch ein „Wolf“ werden!