Premiere: ÖBB-Nachtzug fährt erstmals nach Brüssel

Premiere für die ÖBB: Am Sonntagabend ist der erste Nachtzug von Wien nach Brüssel vom Wiener Hauptbahnhof abgefahren. Neben zahlreichen österreichischen Europaabgeordneten ist auch ÖBB-Chef Andreas Matthä an Bord des Nightjet, der nach knapp mehr als 14 Stunden Zugfahrt am Montagvormittag in Brüssel-Nord erwartet wird.