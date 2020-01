Gold und Bronze! Riesen-Triumph im Skispringen

Der 17-jährige Tiroler Marco Wörgötter hat bei den Youth Olympic Games in Lausanne (SUI) die Goldmedaille gewonnen. Silber ging an den Slowenen Mark Hafner, Bronze an den zweiten Österreicher im Bewerb, an den ebenfalls 17-jährigen David Haagen aus der Steiermark. Bei den Damen verpasste die 15-jährige Oberösterreicherin Julia Mühlbacher als Vierte haarscharf eine Medaille. Vanessa Moharitsch landete auf dem 14. Platz.