Leipzig: Haaland? „Es gibt keine Knebelverträge!“

Red-Bull-Geld „nicht geschenkt“

Leipzigs Vorstandschef Mintzlaff sieht in den Zahlungen von Milliardär Dietrich Mateschitz „eine Anschubfinanzierung“, wie sie jedes Start-up-Unternehmen brauche. „Unsere Darlehen kommen nicht von der Sparkasse Leipzig, sondern zu marktüblichen Konditionen von Red Bull“, sagte Mintzlaff in am Samstag veröffentlichten Interviews den Medien des Redaktionsnetzwerks Deutschland.