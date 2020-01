Djokovic von Kosovo-Botschafter „primitiv“ genannt

Serbische Siege im Tennis sind nicht selten. Dank Novak Djokovic kommt das eigentlich in den letzten Dekaden ziemlich oft vor. Zuletzt an diesem Wochenende, als Serbien den ersten je ausgeschriebenen ATP-Cup in Australien gewann (Im Finale gegen Spanien). Danach wurde gefeiert und dabei traten alte, schon vergessen geglaubte Mechanismen zu Tage.