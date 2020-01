Mourinho will Stürmer von Hütters Frankfurtern!

Und dieser neue Mann soll von Adi Hütters Frankfurter Eintracht kommen - und auf den Namen André Silva hören! Der Stürmer gehört an und für sich dem AC Milan, ist aber von dort bis 2021 an die „Adler“ vom Main verliehen. Allerdings wartet man in Frankfurt noch immer darauf, dass der Portugiese so richtig in der deutschen Bundesliga „ankommt“ - bisher stehen in 15 Partien lediglich drei Tore auf der Habenseite. Mourinho soll allerdings laut „Telegraph“ von seinem 24-jährigen Landsmann überzeugt sein und zudem über ein Trumpf-Ass im Transfer-Poker verfügen - Mourinhos Berater ist auch der Berater von André Silva.