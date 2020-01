Untersuchung der Gegenwart mit Pinsel und Farbe

Das Museum Angerlehner in Thalheim stellt im Salon Werke von Evelyn Kreinecker (48) vor. Die Oberösterreicherin hat in den letzten Jahren beharrlich die überregionale Kunstleiter erklommen, überzeugt auch dieses Mal durch die Präsentation von fünf Serien, die voll gepackt mit Menschenbildern sind: „Ich beobachte, was geschieht, was umgeht und was abgeht“, sagt sie. Durch zeichnerisches und malerisches Erfassen beginnt eine Untersuchung der Wirklichkeit, ohne die Augen vor den täglichen Schlagzeilen zu verschließen. Sie malt Menschen, die sich versammeln, die flüchten. Sie widmet sich aber auch einmal nur Händen, was die beeindruckende Serie „Sensus“ ergibt. Und sie macht aus Zeichnungen geschickt Animationsfilmen. Am Sonntag, den 12. Jänner, führt sie im Rahmen eines Künstlergesprächs um 14 Uhr durch ihr Schaffen. Ihre Ausstellung läuft bis 1. März.