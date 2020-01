Fünf neue Gesundheitszentren in der Steiermark

Bis 2025 soll es insgesamt 30 Gesundheitszentren in der Steiermark geben. Anfang Jänner nahm in Mureck das achte den Betrieb auf. Fünf sollen heuer laut Gesundheitsfonds folgen. Jene in Friedberg, Admont, Ottendorf und Fehring sind für Frühjahr, Liezen ist für Sommer vorgesehen.